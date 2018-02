Kopstukken Haagse afdeling No Surrender blijven vastzitten

De mannen staan met een derde verdachte uit Breda terecht voor poging tot moord of doodslag op een man in Ridderkerk, eind 2016. Ook de derde verdachte, Hendrikus van den B. blijft in de cel.

De advocaten van de verdachten hadden om opheffing van de voorlopige hechtenis gevraagd, de drie zitten al tien maanden vast. De rechter meent dat er weliswaar niet veel overeind blijft van de verdenking van poging tot moord. Maar voor het juridisch minder zware poging tot doodslag ziet de rechter wel nog altijd voldoende ernstig bezwaren en daarom blijven ze vastzitten.

De drie worden ervan verdacht in Ridderkerk een man in elkaar te hebben geslagen en met een mes te hebben gestoken. Dat gebeurde op klaarlichte dag in een bedrijfspand, waar meerdere mensen in de buurt werkten. De mishandeling is ook op camerabeelden te zien.

De advocaat van M. liet weten dat M. vond dat het slachtoffer ''een lesje geleerd moest worden", maar niet meer dan dat. Ook M. vertelde in een door hem opgestelde verklaring dat hij absoluut geen plan had om de man te vermoorden. ''Het had nooit mogen gebeuren", zegt hij nu over het voorval. ''Maar ik werd ernstig bedreigd."

De zaak gaat over een paar maanden verder, een datum is nog niet geprikt.