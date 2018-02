Agent korps Den Haag lekte tientallen gegevens uit onderzoeken

Samen met twee medeverdachten, aan wie hij de informatie zou hebben gegeven, stond hij dinsdag terecht in de rechtbank in Den Haag. V. was niet aanwezig, de twee andere mannen en plaatsgenoten, waren er wel.

V. zou op verzoek informatie over zaken uit Zoetermeer in de politiesystemen hebben gezocht en die hebben doorgegeven aan medeverdachte Melvin van der K. Hij gaf de informatie vervolgens door aan Sebastiaan van der E.

De zaak kwam aan het rollen toen V. had gelekt in een eigen onderzoek van hem. In een getapt gesprek lieten de verdachten weten dat 'ze moesten opletten omdat ze getapt werden'. V. moest dat aan zijn meerdere rapporteren en al snel werd duidelijk dat hij het lek was.

Omdat het onderzoek nog niet volledig is afgerond, is de zaak dinsdag voor onbepaalde tijd aangehouden.