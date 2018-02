Nieuwe zoekactie naar twee vermiste mannen bij Oosterscheldekering

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Omroep Zeeland.

Er wordt met behulp van sonars gezocht bij de Oosterscheldekering omdat de man uit Arnemuiden daar voor het laatst is gezien, meldt de woordvoerder. De zoekactie zal de hele dag duren. Eventueel zal de zoekactie ook woensdag verder gaan.

De 67-jarige man uit Heeze wordt sinds begin december vorig jaar vermist. Hij ging toen met twee vrienden, een vader en zoon, het water op met een vissersbootje. Deze boot is later op de dag verongelukt. Het wrak is een dag later gevonden in de Oosterscheldekering. De lichamen van de twee andere opvarenden zijn in december al gevonden.

De man uit Arnemuiden is sinds vorige week vermist. Eerder deze week is er al naar hem gezocht bij de Oosterscheldekering met een helikopter en reddingsboten.