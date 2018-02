'Koudste fase van deze winter breekt aan'

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het zelfs 7 tot 8 graden vriezen, waarmee het vermoedelijk de koudste nacht van deze winter wordt. De temperatuur daalt zo sterk omdat het dan amper waait.

Deze winterse temperaturen houden zeker tot het weekend aan. Daarna wordt het iets warmer. "Al kunnen we zeker niet constateren dat de winter dan voorbij is", stelt een zegsvrouw van het KNMI.

In het zuiden van Limburg is dinsdag al lichte sneeuw gevallen.

Schaatsen op weiland

Een bijkomend voordeel van de kou is wel dat de komende week geschaatst kan worden op ondergelopen weilanden.

Op verschillende plaatsen in het land is dinsdagochtend al op dit soort banen geschaatst. In onder meer Ammerstol, Doorn, De Lier en Bladel lag genoeg ijs om op te schaatsen. Mogelijk kan in de loop van de week op sommige plekken ook op natuurijs geschaatst kan worden.

De Wegenwacht van de ANWB verwacht dinsdag door de vorst een verdubbeling van het aantal hulpvragen. Op een normale dag moet de pechhulp tweeduizend keer uitrukken.

Dat aantal is dinsdag rond het middaguur al gehaald. Met name problemen met de accu, bevroren portieren en kapotte ruitenwissers komen veelvuldig voor.

''We hadden ons natuurlijk voorbereid op meer incidenten door de vorst, maar het is nog veel drukker dan verwacht'', zegt een woordvoerder van de ANWB. Voor het einde van de dag verwacht de ANWB 4.500 incidenten.

De gladheid op de weg zorgde ook voor ongelukken. In onder meer Stedum en Lelystad raakten auto's van de weg. In Den Helder verloor een automobilist de controle over het stuur in een tunnel en reed daardoor een fietser aan. Deze ging gewond naar het ziekenhuis.

Zachte winter

De winter is tot nu toe opvallend zacht. De temperaturen in januari belandden zelfs in de top 10 van zachtste wintermaanden ooit, zo meldt Weerplaza.

De laagste temperatuur tot nu deze winter werd gemeten op 10 december in Hoogeveen. Daar vroor het toen 6,2 graden. "De koudste fase van de winter breekt nu aan", stelt weervrouw Diana Woei.

Daklozen

Door de vrieskou zoeken veel dak- en thuislozen de warmte op van de winteropvang. In Amsterdam brachten afgelopen nacht ruim driehonderd mensen de nacht binnen door. Volgens een woordvoerder van de GGD is het vol en worden daarom extra bedden beschikbaar gesteld in bestaande opvanglocaties.

Ook in Rotterdam zochten daklozen een warm onderkomen. De gemeente heeft via drie verschillende instellingen 87 extra bedden beschikbaar gesteld. De steden houden nauwlettend in de gaten of iedereen gebruik maakt van de winteropvang.