Tweede aanhouding in onderzoek naar lek benoeming burgemeester Den Bosch

Voorzitter Willem-Peter Kriek van de partij van de ex-wethouder (Rosmalens Belang) heeft dat bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.

De 64-jarige Van Son maakte geen deel uit van de vertrouwenscommisse, maar beschikte wel over informatie van deze commissie. Hoe dit mogeljik is wordt onderzocht.

De voormalig wethouder wordt ervan verdacht de informatie naar het Brabants Dagblad te hebben gelekt.

De Rijksrecherche is halverwege juli met een onderzoek gestart. Dat gebeurde nadat de Commissaris van de Koning aangifte had gedaan van een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie.

Dit was het gevolg van een publicatie in het Brabants Dagblad. Daarin werd tot op detailniveau informatie verstrekt over de kandidaten en de procedure met betrekking tot de benoeming van de nieuwe burgemeester te ’s-Hertogenbosch.

Volgens de krant was VVD'er Jack Mikkers tweede keus. PvdA'er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad.

Van Creij

In het kader van dit onderzoek werd er in augustus 2017 de 55-jarige Sjef van Creij aangehouden, eveneens uit Rosmalen. Hij maakte wel deel uit van de vertrouwenscommissie. De man is op vrije voeten, maar nog wel verdachte. Hij ontkent dat hij het lek is geweest.

Ook Van Son ontkent vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. Dat zegt zijn advocate Esther Vroegh. "Mijn cliënt zal open en eerlijk antwoord geven op de vragen bij de recherche. Dat deed hij vorig jaar ook al als getuige. Hij wil zijn naam zuiveren. Hij heeft het idee dat er een heksenjacht ontketend is naar zijn persoon."

Van Son was tot november wethouder in Den Bosch. Hij stapte toen op omdat hij onder invloed van alcohol met zijn auto een tuin in was gereden. De wethouder biechtte op dat hij met een alcoholverslaving kampt.

Rosmalens Belang wil nog niet ingaan op de aanhouding van de voormalig wethouder. ''Ik wacht heel even de ontwikkelingen af en wil het daar bij laten'', aldus de partijvoorzitter.