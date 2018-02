OM onderzoekt bloed van bij arrestatie omgekomen man Waddinxveen

Het toxicologisch onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het gebruik van middelen als drugs of medicijnen een "verklaring bieden voor het verwarde gedrag van de overleden persoon".

Afgelopen weekend is sectie op het lichaam van de Hagenaar verricht en zijn vier betrokken agenten als getuige gehoord. Over de uitkomst daarvan kan het OM nog geen mededelingen doen. Daarvoor moet eerst een volledig beeld zijn van wat er gebeurd is.

Het OM kan niet zeggen wanneer de inhoudelijke resultaten van het onderzoek kunnen worden gemeld. Vrijdag overleed de man bij zijn arrestatie.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche heeft vrijdag een onderzoek ingesteld naar het incident.

Omroep West heeft beelden op de site gezet, waarop te zien is dat enkele agenten op de Oude Dreef in Waddinxveen een man op de grond gedrukt houden, vermoedelijk bij een aanhouding. Een van de agenten slaat hard in op deze persoon. De beelden zijn gemaakt door een vrachtwagenchauffeur die op dat moment langs reed.