Minister Grapperhaus verhoogt capaciteit voor drugstesten in verkeer

Toen de drugstest in het verkeer werd ingevoerd, afgelopen zomer, werd uitgegaan van 133 monsters per maand. Maar dat zijn er vanaf het begin al veel meer geweest.

Met de drugstest kan de politie in korte tijd zien of de automobilist drugs als ghb, cannabis, morfine, heroïne of amfetamine heeft gebruikt.

Hoewel het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de capaciteit al heeft weten te verhogen naar tweehonderd, ligt een behoorlijk aantal analyses nog op de plank.

Grapperhaus benadrukt dat deze vertraging voor het Openbaar Ministerie geen reden is om niet tot vervolging over te gaan. De afgelopen tijd werden de analyses beperkt tot de ernstigste gevallen.

Omdat de politie en het OM verwachten dat er uiteindelijk maandelijks zeshonderd tot achthonderd onderzoeken nodig zullen zijn, zal de capaciteit in 2018 nog verder worden verhoogd. Om per februari meer analyses te kunnen doen, is het NFI bezig met een aanbesteding bij een ander laboratorium.