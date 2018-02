Verdachten van liquidaties Kerkdriel en Krommenie blijven vastzitten

Dit bepaalde de rechtbank maandag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De volgende zitting is over twee maanden gepland.

Omar L., Hicham M., Daniël M., Don Victor M. en Mohamed H. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging van Nourdine A. in Amsterdam in 2016.

Volgens justitie zijn de liquidaties uitgevoerd tegen de achtergrond van de 'mocro-oorlog', die al enkele jaren woedt.

Opdrachtgever

L. wordt gezien als opdrachtgever voor de verschillende liquidaties en de pogingen hiertoe. Hij zou de moorden gepland hebben om de dood van zijn broer Yousseff te wreken. De man werd in 2012 doodgeschoten bij de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt.

De verdenking van het OM is gebaseerd op onderschepte berichten van Ennetcom, een aanbieder van versleutelde telefoons. Dit bleek uit een eerdere zitting in de zaken van A. en Yakhlaf.

Staatsliedenbuurt

Zowel A. als Yakhlaf worden gelinkt aan Gwenette Martha, een voormalig kopstuk in het Amsterdamse criminele milieu.

Martha, zelf in 2014 geliquideerd, wordt op zijn beurt gezien als mogelijke opdrachtgever voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt, waarbij naast de broer van L. ook de 21-jarige Saïd el Yazidi om het leven kwam. Zij behoorden tot een groep rivaliserende criminelen.

Aanslag

Ook op Omar L. is waarschijnlijk ooit een aanslag beraamd, maar daarbij werd een verkeerde, onschuldige man doodgeschoten. Deze vergismoord op Stefan Eggermont wordt gezien als een dieptepunt in de Amsterdamse onderwereldoorlog.

Lomp, de man die verdacht werd van betrokkenheid bij deze vergismoord, is november 2015 doodgeschoten in Krommenie. Hij zou ook hebben behoord tot de groep van Martha.

Eindrapport

Op 10 april staat wederom een niet-inhoudelijke zitting op de rol. Het onderzoek moet dan afgerond zijn. Het OM liet maandag weten in de afrondende fase te zijn: het omvangrijke eindrapport wordt momenteel gekopieerd en dat zal waarschijnlijk twee weken duren. Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke zitting plaats zal vinden.