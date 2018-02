Kabinet neemt bestuur Sint Eustatius over

Door het voorstel wordt het mogelijk om de eilandsraad te ontbinden en de gedeputeerden en waarnemend gezaghebbers van hun functie te ontheffen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Kamermeerderheid steunt het ingrijpen door de staatssecretaris.

De actie volgt op een rapport van de 'commissie van wijzen', die een "grove taakverwaarlozing" heeft geconstateerd op Sint Eustatius. Dat zou ten koste gaan van burgers en bedrijven op het eiland.

"De bestuurlijke situatie op Sint Eustatius is al langer een punt van zorg", aldus het ministerie. "Eerdere maatregelen ter verbetering van de situatie hebben niet het gewenste effect gehad." Vervolgens werd besloten om een commissie de problemen in kaart te laten brengen.

"Wetteloosheid en financieel wanbeheer" zijn kenmerken van de huidige bestuurlijke situatie. Maar ook zijn er problemen als "discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht ten koste van de inwoners", schrijft de commissie. Van de administratie op Sint Eustatius zou niets in orde zijn en "het eiland is in fysieke zin verwaarsloosd".

Regering

Ook is de commissie kritisch over de rol van de Nederlandse regering. De afgelopen jaren zijn grote achterstanden ontstaan op het gebied van watervoorziening en infrastructuur. Mede door slechte verhoudingen tussen het eiland en Nederland. Op advies van de commissie zullen er nu versneld investeringen gedaan worden.

Tot het bestuur van Sint Eustatius zelf in staat is om haar taken goed te vervullen zal de Nederlandse regering het eiland besturen. Pas daarna volgen verkiezingen voor een nieuwe eilandsraad zodat het nieuwe bestuur officieel kan aantreden.

Knops

“Aangezien andere maatregelen het bestuur niet tot inkeer hebben gebracht, zit er maar één ding op: bestuurlijk ingrijpen. Het is de zwaarste maatregel. Maar nu al het andere faalt, is het de enige mogelijkheid die overblijft. De mensen op Sint Eustatius verdienen beter", laat Knops weten.

Later in de week zal Knops richting het eiland reizen om het besluit in persoon toe te lichten aan de bewoners.