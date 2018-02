Agent loopt hersenschudding op bij beëindigen vechtpartij in Leek

De verdachte zit momenteel vast. Hij zou ook al een andere mishandeling op zijn geweten hebben. De agent, die ook gewond raakte aan zijn neus, gaat aangifte doen tegen hem.

Het incident vond plaats nadat agenten naar een feest in Sportcentrum Leek gingen. Daar waren rond 01.30 uur wat opstootjes ontstaan. Toen de politie arriveerde werd in de hal op meerdere plekken gevochten. De agenten haalde de vechtersbazen uit elkaar.

Toen de agent de 19-jarige verdachte aansprak, haalde die uit. Vrienden van de man uit Grijpskerk wilden zich er ook mee bemoeien. Meerdere agenten waren ervoor nodig om de rust weer te laten keren.

Uden

Ook bij een incident in het Brabantse Uden kreeg een agent in de nacht van zaterdag op zondag een vuistslag tegen zijn hoofd. Hierna werd de agent omver getrokken, waardoor hij op straat terechtkwam.

De agent sprak rond 03.30 uur op de Kerkstraat een groepje mannen aan. Drie van hen liepen met hun fiets in de hand over straat, een vierde man reed erbij op een snorfiets. De agent vroeg ze om op de stoep te gaan lopen. Daarop schopte een van de mannen hard tegen de politieauto.

De agent stapte uit om deze man aan te houden. De rest bemoeide zich er vervolgens mee, waarbij wat werd geduwd en getrokken. Een vechtpartij volgde, waarbij het de mannen lukte hun vriend bij de politie weg te halen. De mannen zijn er vervolgens vandoor gegaan. De politie is naar ze op zoek.

Veenendaal

In Veenendaal had een man te veel gedronken en drugs gebruikt en hij is op een opmerkelijke manier tegen de lamp gelopen. Hij was namelijk toch achter het stuur van zijn auto gekropen en botste op een politiebus.

De man was al aan de opvallende politiebus, die in het centrum geparkeerd stond, voorbij gelopen en vervolgens in zijn auto gestapt. Toen hij probeerde weg te rijden zag hij de bus blijkbaar over het hoofd en botste er tegenaan.

Uit een blaastest bleek dat de beginnend bestuurder zes keer meer alcohol had gedronken dan toegestaan. Een speekseltest wees uit dat de man ook nog eens drugs had gebruikt. De man is zijn rijbewijs kwijt en heeft een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed van alcohol en drugs.