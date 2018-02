Koude wind zorgt zondag voor gevoelstemperatuur onder het vriespunt

Dat meldt Weerplaza zondag. Het wordt een bewolkte dag en naar verwachting breekt de zon slechts af en toe door. In de namiddag en avond neemt in het oosten en zuiden de kans op lichte of natte sneeuw toe.

In de nacht van zondag op maandag komt het op veel plaatsen tot een graadje vorst, meldt Weeronline. Dinsdag tot en met donderdag is het naar verwachting vrij zonnig en koud winterweer. In de nacht vriest het 3 tot 8 graden en aan de grond kan de temperatuur lokaal zelfs onder de min 10 graden duiken.

Regionaal kunnen ook wolkenvelden voorkomen die overdag oplossen. Onder de bewolking kan het blijven vriezen, waardoor er kans is op een regionale ijsdag.

Schaatsen

Volgende week kan er mogelijk geschaatst worden op natuurijs zoals ondiepe sloten. Vanaf woensdagnacht gaat het flink vriezen. De kou houdt vermoedelijk tot en met vrijdag aan.

Volgend weekend stijgt de temperatuur geleidelijk. Vooral in het oosten kan het ‘s nachts nog wel vriezen, maar in het westen blijft de temperatuur boven nul. De middagtemperatuur stijgt geleidelijk naar 3 tot 6 graden en dat doet tot dan toe gevormd ijs geen goed, meldt Weeronline.