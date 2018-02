Profiel zaak Holleeder: Cor van Hout

Van Hout en Willem Holleeder beginnen als hechte vrienden en trekken veelvuldig met elkaar op in woonplaats Amsterdam. Van Hout komt regelmatig bij de familie Holleeder en leert zo Sonja kennen.

De twee krijgen een relatie en worden de ouders van drie kinderen. Een kind is zo zwaargehandicapt dat Sonja er voor kiest om die onder te brengen in een pleeggezin.

Heineken-ontvoering

Zijn bloedgabber Van Hout laat Holleeder kennis maken met het criminele leven. In 1983 zijn beide mannen, samen met Frans Meijer, Jan Boellaard en Martin Erkamps, verantwoordelijk voor de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer.

De twee worden na drie weken vast te hebben gezeten in een loods in het Westelijk Havengebied in Amsterdam bevrijd nadat de politie een tip heeft ontvangen waar ze zitten. Van Hout en Holleeder zitten dan al in Parijs met 35 miljoen gulden aan losgeld.

In 1984 worden Van Hout en Holleeder opgepakt en veroordeeld tot elf jaar celstraf. Ze komen in 1991 vervroegd vrij.

Drugshandel

Van Hout stort zich na zijn vrijlating, zonder zijn maatje Holleeder, in de drugshandel. Een conflict in de drugswereld zou aanleiding zijn voor een aanslag op zijn leven in 1996. Op 27 maart wordt hij beschoten, terwijl hij met zijn vrouw Sonja en zoon Richie in zijn stilstaande auto zit, in de Deurloostraat in Amsterdam.

Van Hout raakt ernstig gewond, maar overleeft ternauwernood. Volgens Holleeder zijn crimineel John Mieremet (2004) en Sam Klepper (2000) verantwoordelijk voor de liquidatiepoging en eisen ze een miljoen gulden om het conflict op te lossen. Van Hout weigert dit.

Beelden

Van de moordpoging zijn camerabeelden omdat de politie de woning van Van Hout al geruime tijd in de gaten houdt in een onderzoek naar grootschalige drugshandel City Peak.

Op basis van deze beelden wordt in 2009 de Serviër Milorad P. aangehouden. Een jaar later zal hij ondanks een eis van twaalf jaar van het Openbaar Ministerie worden vrijgesproken. De rechtbank is er niet van overtuigd dat de man op de beelden P. is.

Gearresteerd

Een paar maanden na de aanslag wordt Van Hout als gevolg van het City Peak-onderzoek gearresteerd op verdenking van het leidinggeven aan een criminele organisatie die handelt in softdrugs. Hij wordt uiteindelijk tot 4,5 jaar cel veroordeeld, maar ook nu komt hij eind 1999 vervroegd vrij.

Zijn vriendschap met Holleeder is dan al geruime tijd voorbij. Holleeder is overgestapt naar het kamp Mieremet en Klepper. Van Hout ziet hem als een verrader. Eind 2000 wordt Van Hout wederom beschoten, maar raakt hij niet gewond. Volgens Van Hout zit Holleeder achter de aanslag.

Amstelveen

Uiteindelijk komt er in 2003 alsnog een einde aan het leven van Van Hout. Op vrijdagochtend 24 januari heeft hij een eet-afspraak met onder andere Robert ter Haak in een chinees restaurant in Amstelveen. Als ze vertrekken komt er een rode BMW-motor langsgereden waarop de man die achterop zit, het vuur opent.

Van Hout overlijdt ter plekke op 45-jarige leeftijd. Ook Robert ter Haak (36) wordt dodelijk getroffen. Hij overlijdt enige tijd later in het ziekenhuis.

Zussen Holleeder

De moord op haar man en haar zwager is voor Sonja en Astrid Holleeder de reden om naar de politie te stappen, al durven ze deze stap pas tien jaar later te maken.

Beide vrouwen hebben uitgebreide verklaringen afgelegd over de moord op Van Hout waarvan ze zeker weten dat hun broer er verantwoordelijk is. Dit geldt overigens ook voor de aanslagen in 1996 en 2000, maar daar wordt Willem niet voor vervolgd.

In haar boek Judas laat Astrid weten dat ze uit de woorden van haar broer opmaakt dat Ter Haak in opdracht van haar broer Van Hout naar het Chinese restaurant heeft gelokt.

Endstra

Ook Willem Endstra (2004) en Thomas van der Bijl (2006) hebben bij de politie verklaard dat Willem verantwoordelijk is voor de dood van zijn vroegere vriend. Holleeder staat eveneens terecht voor de liquidatie van beide mannen.

Volgens de zussen Holleeder heeft Willem Van Hout laten vermoorden voor het geld. Volgens Sonja stond haar broer na de moord voor haar deur met de mededeling dat hij voor de criminele erfenis van Van Hout kwam.