'Oplettende pakketbezorger helpt politie Brabant om oplichter te pakken'

Toen de bezorger de man uit het zicht verloor, noteerde hij het kenteken van de verdachte en gaf deze door aan de politie. Ook gaf de postman een goede beschrijving van de verdachte, zo meldt Omroep Brabant.

Agenten zochten vervolgens in de omgeving. Uiteindelijk werd de 39-jarige man aangetroffen op een camping in Baarschot. In een schuur lagen meerdere pakketjes met nieuwe artikelen, zoals een stofzuiger, parfums en simkaarten. De man wordt ook verdacht van soortgelijke praktijken in Breda en Apeldoorn.

De pakketbezorger was zo alert omdat zijn baas op verzoek van de politie had doorgegeven dat er een oplichter in de buurt actief was. De man hanteerde steeds dezelfde methode; hij stond voor een huis te wachten en vroeg pakketbezorgers het poststuk direct te overhandigen.