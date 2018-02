Minister Grapperhaus wil leden criminele organisatie zwaarder straffen

"De huidige strafmaat past niet meer bij de ernst van de delicten", zegt de minister in een interview in De Telegraaf.

Volgens Grapperhaus wordt de georganiseerde misdaad "steeds duidelijker zichtbaar". "We zien liquidaties op straat, midden in woonwijken, op plekken met kinderen. Daaruit blijkt hoe nietsontziend deze misdaadorganisaties te werk gaan." Hij zegt dat deze zogenoemde ondermijnende criminaliteit in Nederland eerst alleen in misdaadfilms was te zien.

Met zwaardere straffen wil Grapperhaus voorkomen dat criminelen zich achter de organisaties kunnen verschuilen. "Dan moeten wij als overheid duidelijk maken dat we dat lidmaatschap van zo’n organisatie nog veel strafwaardiger zien."