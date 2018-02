Advocaat Klaas Otto wil dat Officier zich terugtrekt wegens doodsbedreiging

De oprichter van motorclub No Surrender wordt er onder meer van verdacht dat hij vanuit zijn cel een aanslag op het leven van Bos heeft beraamd.

De Leon legde die mening vrijdag op tafel tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen Otto, bij de beveiligde rechtbank op Schiphol. Otto wordt verder beschuldigd van afpersing, mishandeling en brandstichting.

Bos liet weten dat er geen sprake van kan zijn dat zij zich uit de zaak zou terugtrekken. ''Het bedreigen van een officier van justitie mag geen enkele beloning opleveren voor een verdachte.''

De rechtbank heeft geen zeggenschap over de positie van de officier en liet zich over de kwestie niet uit. Otto ontkent dat hij het op het leven van Bos gemunt zou hebben. ''Ik zou nog niet willen dat zij haar teen stoot”, zei hij er vrijdag over.

Overplaatsing

De verdenking omtrent het beramen van een aanslag op het leven van de officier leidde voor Otto tot overplaatsing naar een extra beveiligd hechtenisregime. Opnieuw beklaagde hij zich over de zwaarte daarvan. Het belet hem onder meer een goede voorbereiding van zijn aanstaande proces.

De rechtbank passeerde Otto’s verzoek tot opschorting van zijn hechtenis, maar bepaalde wel dat hij binnen een week weer in een normaal regime moet worden geplaatst.

Otto zit inmiddels negentien maanden in voorarrest. Vorig jaar februari werd hij daaruit geschorst, maar na een week werd hij weer vastgezet omdat hij tegen de afspraken in contact had gehad met medeverdachte Janus de V. Bovendien zou hij hebben gepoogd getuigen te bewegen voor hem gunstige verklaringen af te leggen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak-Otto begint op 9 maart.