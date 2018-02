Rijksrecherche onderzoekt dood van man na incident met politie in Waddinxveen

Het Openbaar Ministerie meldt dat op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van het OM wil er verder nog niets over vertellen.

Omroep West heeft beelden op de site gezet, waarop te zien is dat enkele agenten op de Oude Dreef in Waddinxveen een man op de grond gedrukt houden, vermoedelijk bij een aanhouding. Een van de agenten slaat hard in op deze persoon. De beelden zijn gemaakt door een vrachtwagenchauffeur die op dat moment langs reed.

Het OM heeft in een persbericht verklaard dat de overleden man inderdaad in de video te zien is. De doodsoorzaak wordt onderzocht.