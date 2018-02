Rotterdams meisje (3) in huis aangetroffen met overleden moeder

Volgens de regionale zender RTV Rijnmond gaat het vermoedelijk om een week. De politie noch de gemeente Rotterdam wil dit bevestigen.

Volgens de politie is de 41-jarige moeder een natuurlijke dood gestorven en is van een misdaad geen sprake. Het kindje en de vrouw werden 20 januari ontdekt, nadat de buren melding hadden gedaan van wateroverlast. Toen de politie ter plaatse was, bleek dat de kraan open had gestaan.

Wethouder Sven de Langen (onderwijs, jeugd en zorg) heeft de gemeenteraad van Rotterdam in een brief op de hoogte gesteld van het 'tragische incident'. Volgens hem verblijft het meisje inmiddels bij een pleeggezin en maakt ze het naar omstandigheden goed.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een onderzoek begonnen. De moeder en het kind waren bekend bij hulpverleningsinstanties.

Familie

De familie van de overleden moeder zegt tegen RTV Rijnmond boos te zijn op de hulpverlening. ''Mijn zus heeft zelf diverse hulpkreten naar diverse instanties gestuurd. Die hebben ons als familie laten weten dat ze er bovenop zaten. Hoe kan dit dan een week onopgemerkt blijven?", aldus een zus tegen de omroep.

De lokale jeugdbescherming zegt voor het laatst in 2016 bij het gezin betrokken te zijn geweest, en wil geen verdere uitspraken doen tot het inspectierapport is afgerond. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan het nog maanden duren voordat dat rapport af is.