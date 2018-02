Proef met boetes door leerplichtambtenaar bij verzuim voor vakantie

Een woordvoerder van het OM bevestigt vrijdagochtend een bericht in het AD dat het hiermee een proef wil gaan draaien. Verantwoordelijk minister Arie Slob is enthousiast, maar ziet ook een keerzijde.

Van luxeverzuim is sprake als ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties voor vakantie van school houden. Op dit moment is het nog zo dat een leerplichtambtenaar hierover een proces-verbaal naar het OM kan sturen. De officier van justitie beoordeelt de zaak dan en beslist vervolgens of er actie moet worden ondernomen.

Bij eenvoudige zaken, waarvan sprake is bij een of enkele dagen verzuim om de vakantie te verlengen, kost deze procedure volgens branchevereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado meer dan hij oplevert.

Als een leerplichtambtenaar bij dit soort zaken zelf een boete kan opleggen, wordt het OM volgens de vereniging niet onnodig belast en hebben leerplichtambtenaren er minder werk aan. Ook betekent het nieuwe inkomsten voor gemeenten, die dat weer in het onderwijs kunnen steken.

Lik-op-stuk

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet wel wat in de proef met lik-op-stuk, omdat gespijbel zo ''sneller'' en met ''minder bureaucratie'' wordt afgehandeld. Maar juist ''de betrokkenheid van het OM maakt het ook wel heel erg duidelijk dat we er wel heel erg zwaar aan hechten dat ouders hun kinderen niet thuis houden. Dat kan natuurlijk ook preventief werken. Er zitten dus twee kanten aan".

De proef is volgens de woordvoerder van het OM nog in een vroeg stadium. "We kijken nu of we gemeenten kunnen vinden die met die proef mee kunnen draaien", aldus de zegsman.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, benadrukt dat de proef zeer zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd. ''En daarna willen wij erbij betrokken worden. Dat is nu niet het geval'', zegt een woordvoerder.

Omslachtig

Leerplichtvereniging Ingrado noemt de huidige werkwijze omslachtig. "De tussenkomst van het OM is doodzonde", zegt Carry Roozemond, directeur-bestuurder tegen het AD. "Het kost veel tijd en geld om die regels te handhaven, terwijl we precies weten waar het over gaat: ouders overtreden doelbewust de regels, zodat ze goedkoper of rustiger op vakantie kunnen."