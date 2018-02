'Luchtmacht maakte fouten bij vervoer gevaarlijke stoffen'

Er wordt gesproken van een "grote hoeveelheid voorvallen". In het rapport staat dat de betrokken leidinggevenden onvoldoende op de hoogte zijn "van de processen en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen".

Verder blijkt dat het kennis- en opleidingsniveau van medewerkers betrokken bij het vervoer niet het noodzakelijke niveau heeft voor de werkzaamheden. "Dit kan de medewerker zelf, zijn directe collega’s en defensiematerieel in gevaar brengen", staat in het rapport.

Niet alleen met het transport in Nederland ging veelvuldig wat mis, ook naar missiegebieden zoals Mali ging het fout. "Zendingen vanuit het uitzendgebied die door de lucht richting Nederland komen, zijn met regelmaat verkeerd verpakt, gelabeld of gedocumenteerd; of bestaan uit items die helemaal niet door de lucht vervoerd mogen worden in die staat of samenstelling. Dit kan direct gevaar opleveren voor het vliegtuig, de bemanning en daarbij ook consequenties hebben mocht een dergelijke lading in het buitenland door de lokale autoriteiten gecontroleerd worden."

Langer bekend

Dat er problemen zijn met de veiligheidscultuur binnen de Defensie is al langer bekend. "Op het gebied van bedrijfsveiligheid is Defensie onvoldoende in control", schreef de Commissie-Van der Veer die er onderzoek naar deed eerder deze maand nog. "Helaas is deze conclusie niet nieuw."

Defensie laat weten dat het interne luchtmacht-onderzoek onderdeel is van de reguliere verbetercyclus van de luchtmacht op veiligheidsgebied. "De verbetermaatregelen worden nu uitgevoerd en zijn inmiddels al zichtbaar binnen de bedrijfsveiligheidsorganisatie. Zo zijn er bij ieder luchtmachtonderdeel inmiddels Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen aangesteld en zijn controles verder aangescherpt."