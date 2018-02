'Nog veel te doen in Amsterdamse wijk waar tiener werd doodgeschoten'

"Waar heel veel aandacht voor moet zijn, is voor de kinderen die erbij waren. Zowel van slachtofferhulp, maar ook van de scholen hier", zei de burgemeester.

"Want de jongeren van nu zijn straks tien jaar ouder en dit moet niet een reden zijn om later weer aanleiding te geven voor problemen." Volgens Van Aartsen is er sprake van "heel veel rouw" in de buurt. "Zeker de Marokkaanse gemeenschap voelt zich eigenlijk, ook na een eerdere moord hier, slachtoffer. Dat begrijp ik ook heel goed." Er is een enorme behoefte aan verbondenheid, aldus de burgemeester.

Voordat hij langdurig in gesprek ging met drie groepen uit de buurt, bezocht Van Aartsen buurthuis Wittenburg, waar de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam door een schietpartij. Vermoedelijk was hij niet het beoogde doelwit van de schutters. Twee anderen raakten gewond, een twintigjarige stagiaire en een negentienjarige man. Hij raakte in november ook al gewond bij een schietincident in de buurt.

Onrust

Het incident heeft voor grote onrust gezorgd in de buurt. Maandag kondigde Van Aartsen al extra maatregelen aan, zoals meer politie in de wijk en extra cameratoezicht.

Ook gaat er een gemachtigde namens de burgemeester in de buurt aan de slag die zich intensief zal bezighouden met de veiligheid en sociale vraagstukken in deze wijk. Zo is er onder meer sprake van handel in verdovende middelen, zei hij eerder deze week.

In de Nasr-moskee kwamen woensdagmiddag honderden mensen naar een uitvaartdienst voor Bouchikhi. Een kist met het stoffelijk overschot van Bouchikhi werd halverwege de dienst naar binnen gedragen. Zijn begrafenis is naar verwachting eind deze week in Marokko.