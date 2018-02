Politie grijpt in bij protest Koerden op Utrecht Centraal

Een groep van ongeveer zeventig Koerden had zich verzameld in de hal van het station. Zij droegen spandoeken met zich mee en riepen leuzen als 'Erdogan moordenaar!’. Turkije viel twee weken geleden Syrië binnen om Koerden te verdrijven uit een zogenoemde veilige 'no go-zone’ van enkele tientallen kilometers.

De politie was pas op het laatste moment op de hoogte gesteld van de demonstratie. Volgens RTV Utrecht was de gemeente niet op de hoogte van het plan. De veertig tegendemonstranten hadden zich überhaupt niet aangemeld.

Volgens een woordvoerder van de politie grepen agenten direct in toen de groepen slaags dreigden te raken. Op sociale media spreken getuigen van een "grimmige sfeer".

Scheiden

De politie zette onder meer honden en de bereden politie in om de twee groepen te scheiden. Op last van de politie werd de deur van de stationshal aan de zijde van de Jaarbeurs enige tijd gesloten om de tegendemonstranten buiten de deur te houden.

De demonstranten werden in bussen naar rustiger locaties in de stad gebracht om ze "uit de hectiek" te halen. Er vielen geen gewonden. Een persoon is aangehouden, omdat hij zich niet kon identificeren.

De NS meldt dat het indicent "geen enkel gevolg heeft voor de treinenloop van en naar het station", aldus een zegsman.