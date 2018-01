'Piloot zou ton krijgen bij ontsnapping crimineel uit gevangenis Roermond'

Dit melden AT5 en Het Parool woensdag tijdens een zitting in de zaak.

De man was door de groep verdachten 'ingevlogen' om de helikopter te besturen waarmee de verijdelde bevrijdingspoging mee zou worden uitgevoerd. Dit plan werd op de dag van de actie, 11 oktober, verijdeld door de politie.

Volgens de stadszender vertelde de 54-jarige man dat hij helemaal niet kan vliegen met het type helikopter dat de verdachten voor ogen hadden. Ook zou een verhoor hebben plaatsgevonden zonder bijstand van zijn toenmalige advocaat. Zijn huidige advocaat vroeg daarom om schorsing van zijn hechtenis. Dit is afgewezen door de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde eerder aan NU.nl dat de piloot had verklaard dat de bevrijdingspoging voor twee gedetineerden bedoeld was. Het is niet bekend wie deze tweede persoon is.

Zitting

In totaal zijn zeven mannen opgepakt voor de mislukte poging de criminelen te bevrijden. Het gaat om zes Amsterdammers in leeftijden van 19 tot 27 jaar en de 54-jarige piloot uit Colombia. Een andere verdachte, een 30-jarige Fransman, is op de dag van de bevrijdingspoging door agenten bij de politieactie doodgeschoten.

De zaak tegen twee van de verdachten werd woensdag in een zogeheten pro forma-zitting behandeld. Hierin is bepaald dat de voorlopige hechtenis van beide verdachten wordt verlengd. De volgende zitting, waarop alle verdachten worden verwacht, is op 28 maart.

De groep probeerde op 11 oktober een helikopter te kapen, om daarmee topcrimineel A. en een onbekende gedetineerde te bevrijden, die op dat moment vastzaten in Roermond. A. werd hierop overgeplaatst naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.