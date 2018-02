Rotterdammer na vechtpartij overleden aan inwendig letsel

Hij werd zondag dood gevonden door zijn vader. In de nacht van vrijdag op zaterdag was hij betrokken bij een vechtpartij op het Schouwburgplein in het centrum. Uit sectie op zijn lichaam is gebleken dat de man aan inwendig letsel is overleden.

Hulpverleners konden zondag niets meer voor het slachtoffer doen. Hij was al dood toen ze aankwamen.

De politie weet inmiddels dat de Rotterdammer na de ruzie in een taxi stapte en naar huis ging. Maar veel details zijn nog onduidelijk en de dader of daders zijn nog niet opgepakt.