Nederland krijgt volgende week 'eerste vrieskou van deze winter'

De kans is vrij groot dat het in ieder geval een paar dagen koud, maar mooi weer wordt.

Tot nu toe verliep de winter relatief zacht. Bij het KNMI in De Bilt kwam het zelfs nog niet tot matige vorst. De kans is groot dat de minimumtemperatuur in de komende week op het hoofdstation wel onder de min 5 graden duikt.

Mocht de vrieskou langere tijd doorzetten, dan zou schaatsen wellicht tot de mogelijkheden gaan behoren. Als de droge vrieslucht aanhoudt, zal het ijs op ondergelopen weilanden en sintel- en asfaltbanen aan het eind van die week dik genoeg zijn om op te staan, aldus het weerbureau. Ook op sommige sloten kan het tot een ijslaag komen.

Nog geen natuurijs

De kans dat er binnenkort op natuurijs geschaatst kan worden, lijkt echter zeer klein. Het KNMI bevestigt dat het de komende dagen flink kouder gaat worden. "Houd ook de komende dagen al rekening met winterse buien", stelt een zegsvrouw. Exacte voorspellingen voor de komende week durft ze nog niet te doen.

"We willen zeker geen voorbarige conclusies trekken", stelt ook Marco Verhoef van Weerplaza. "Maar het is een feit dat er een koude 'pluim' aankomt. Zeker in de nacht gaat het kwik de komende week ver onder nul."