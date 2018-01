Vier mannen opgepakt voor mensenhandel Roemeense vrouwen

Vier mannen zijn in Nederland opgepakt en in Roemenië zijn vier mannen en een vrouw aangehouden. De verdachten zijn tussen de 22 en 29 jaar en van Roemeense afkomst. Ze zouden in Roemenië vrouwen hebben geronseld om in Nederland voor hen te werken als prostituee.

De slachtoffers zijn tussen de 19 en 25 jaar oud en werkten door het hele land, meldde het Openbaar Ministerie in Rotterdam woensdag. Het gaat om ongeveer tien vrouwen die zouden zijn geronseld door de hoofdverdachte. De zaak kwam aan het rollen door een tip.

Een woordvoerster van het OM wil niet zeggen wie die gaf, maar het was geen klant van de vrouwen. De slachtoffers zijn volgens haar inmiddels uit "het werk" gehaald en in veiligheid gebracht. Het is niet bekend wat er met ze gaat gebeuren, het onderzoek loopt nog.

Echtgenote

Onder anderen de hoofdverdachte woonde in Nederland, maar enkele andere verdachten verbleven in Roemenië. Ook de echtgenote van de hoofdverdachte is aangehouden. Enkele verdachten werkten als chauffeur voor de jonge vrouwen.

Vrijdag worden de vier in Nederland voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM heeft bij Roemenië een uitleveringsverzoek ingediend voor de vijf verdachten die daar zijn aangehouden.

De Nederlandse politie werkte in deze zaak al sinds september samen met de Roemeense politie en met de Europese organisaties Eurojust en Europol.