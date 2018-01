Zes maanden voorwaardelijk voor man die 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding

Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag bepaald.

De 75-jarige Heringa hielp zijn moeder met het mengen van pillen door haar yoghurt. Het hof verwierp alle verweren van de man uit Bennekom. Volgens de rechter kan Heringa geen beroep doen op overmacht en is er geen sprake geweest van een noodsituatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) had drie maanden voorwaardelijk geëist. Het hof rekent het Heringa zwaar aan dat hij zijn moeder alleen had gelaten nadat zij de pillen tot zich had genomen. Er bestond risico op complicaties. Daarnaast wachtte hij ruim anderhalf jaar met het maken van de melding.

Drie keer eerder probeerde het Openbaar Ministerie een straf af te dwingen voor hulp bij zelfdoding, maar dat lukte eerder nooit.

Crimineel

Heringa is niet van plan zich neer te leggen bij de straf. "Ik voel me als een crimineel behandeld en dat verbaast me", zegt hij na het vonnis. "Maar ik ben dit aangegaan om het af te maken. Als het aan mij ligt is de strijd nog niet afgelopen. Het gaat niet alleen over mij. Het gaat mij om de aandacht voor het voltooide leven. Deze uitspraak maakt me strijdbaar. Ik ga door tot de laatste snik."

"Ik ontken niet dat ik mijn moeder heb geholpen bij haar dood maar het gaat om de context'', verdedigde hij zich.

De zaak sleept al jaren en kwam al bij de Hoge Raad terecht, die de zaak terug naar het gerechtshof wees. De hoogste rechter bepaalde dat het proces over moest, omdat het hof in Arnhem te makkelijk het beroep op een noodsituatie had gehonoreerd.

Vergrootglas

Heringa's advocaat Wim Anker reageerde verbaasd en teleurgesteld op de uitspraak. "Het is alsof er een crimineel terecht heeft gestaan en we blij moeten zijn dat hij niet naar de gevangenis hoeft. De negatieve omstandigheden zijn onder een vergrootglas gelegd en de positieve aspecten heb ik niet gehoord."

Anker maakte nog een klein voorbehoud over een stap naar de Hoge Raad. "We moeten het arrest kritisch en zorgvuldig bestuderen op aanknopingspunten voor hoger beroep."

Ouderdomsklachten

Het OM eiste in december voor de derde keer een voorwaardelijk celstraf tegen Heringa. Volgens het OM mocht de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en de doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie.

De aanklager in Den Bosch twijfelde niet aan de integere drijfveren van Heringa, maar vond wel dat hij straf verdient omdat hij zijn eigen weg is gegaan.

Achterhaald

Heringa vindt dat de strafwet tegen hulp bij zelfdoding achterhaald is. Door zijn optreden is zijn moeder menswaardig gestorven, meent hij.

Heringa plande samen met zijn moeder het einde van haar leven nadat hij erachter kwam dat zijn moeder, Maria Heringa, pillen aan het opsparen was. "Ik schrok. Het zou helemaal niet goed gaan met die combinatie pillen. Ik heb aangeboden om te helpen, en dat was voor haar een opluchting", aldus Heringa.

Euthanasie mag sinds de invoering van de 'euthanasiewet' in 2002 alleen gepleegd worden door artsen en ook alleen als er sprake is van "ondraaglijk en uitzichtloos lijden".