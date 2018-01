Rotterdamse Syriëganger bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel

De 26-jarige B. bevindt zich nog in Syrië, waar hij een leidinggevende functie zou hebben bij al Nusra. Dat is een terreurgroep die gelieerd is aan al Qaida en meerdere keren van naam is veranderd.

In totaal worden dinsdag de zaken van negen jihadisten behandeld. Geen van hen is aanwezig in de rechtbank, zo meldt NOS. Zij bevinden zich in oorlogsgebied of zijn dood.

De zaak tegen B. vond vorig jaar plaats. Het Openbaar Ministerie eiste negen jaar cel. De rechters spraken dinsdag bij de hervatting van de zaak direct een straf van zes jaar uit. Die strafmaat is vaker opgelegd aan Syriëgangers die nog niet zijn teruggekeerd.

Het OM wil niet wachten tot de verdachten zijn teruggekeerd, omdat "de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers."

De zaak van Marouane B. is dinsdagmorgen ook behandeld. De rapper uit Arnhem is mogelijk omgekomen in Syrië. Om dat te onderzoeken, is de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden, zo schrijft NOS.