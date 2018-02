Hoe een spectaculair plan voor een ontsnapping met een helikopter mislukte

Op woensdagmiddag meldt verdachte Houssain el M. zich op de luchthaven van Budel. Hij komt de helikopter ophalen, die hij heeft gereserveerd onder de naam van zijn broertje Ismail el M., voor een romantisch uitje samen met zijn vriendin.

Het verhuurbedrijf heeft de reservering eerder al als opmerkelijk aangemerkt, omdat El M. om een helikopter vraagt die fors groter is dan nodig voor twee personen. Ze schakelen de politie in. Dankzij deze tip weet de politie vanaf welk vliegveld de criminelen willen vertrekken met een helikopter: Kempen Airport.

Op het moment dat El M. zich bij de balie meldt heeft hij dan ook niet de vaste medewerker voor zijn neus, maar een politieagent die zich voordoet als receptionist. Er volgt een kort gesprek waarna een arrestatieteam ingrijpt en El M. arresteert.

De beheerder van het vliegveld laat in een interview met Omroep Brabant weten dat de politie ze op dinsdag heeft gebeld. "We komen woensdag of donderdag het vliegveld beveiligen", laat een agent weten, aldus de Brabantse nieuwssite. Het wordt woensdag.

Plattegrond

Doel van de bevrijding is de crimineel Benaouf A.. Hij was doelwit van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 en een hoofdrolspeler in het conflict in de Amsterdamse onderwereld, dat al vele levens heeft gekost.

A. heeft via een bemachtigde telefoon vanuit zijn cel een plattegrond van de luchtplaats van de P.I. in Roermond opgestuurd naar zijn helpers. De officier van justitie voegt op zitting toe dat in een afgeluisterd gesprek wordt gezegd dat de mannen niet om 13.55 uur moeten komen.

"Misschien staan ze nog in de gang, zijn ze bezig, zien de helikopter en doen ze alarm", wordt gezegd in het gesprek, aldus de officier.

Weert

De arrestatie van El M. is nog maar het begin. De helikopter vertrekt alsnog naar de afgesproken plek in Weert, om geen argwaan te wekken bij een deel van de groep criminelen die daar staat te wachten.

Ook hier staat een arrestatieteam gereed om de mannen te arresteren. Een van de verdachten is een 54-jarige Colombiaan, die de helikopter moet gaan besturen. Ondanks de voorbereiding van de politie, gaat het op een gegeven moment mis.

Maarheeze

De BMW met daarin de vier mannen weet te ontkomen en er ontstaat een achtervolging. Uiteindelijk kan de auto alsnog worden klemgereden in het Brabantse Maarheeze. De bestuurder wordt aangehouden, maar de drie anderen ontsnappen. Volgens een melding van Burgernet gaat het om Noord-Afrikaanse mannen.

Uit een tweet van een verslaggever van AT5 blijkt dat er in de kofferbak van de BMW een autoband ligt met daaraan vastgebonden een blauw touw. Waarschijnlijk bedoeld om A. van de luchtplaats van de gevangenis te hijsen.

Achtervolging

Weert blijkt niet de enige plek waar verdachten zich hebben verzameld. Ook in Roermond komen volgens Het Parool meerdere mannen aan in een Opel Meriva om over te stappen in een gereedstaande BMW en Audi. De politie grijpt in, maar hetzelfde scenario als in Weert herhaalt zich in Roermond: ook hier weten de mannen in de eerste instantie te ontkomen.

Er ontstaat een wilde achtervolging als de Opel en Audi met grote snelheden over de A2 rijden. Onderweg gooit een van de mannen een tas naar buiten met daarin een Kalasjnikov. De voertuigen rijden zich uiteindelijk klem in het Limburgse Roosteren.

Een arrestatieteam grijpt in, maar een 30-jarige Fransman die in de Audi zit, probeert te ontkomen. Hij wordt uiteindelijk doodgeschoten in een nabijgelegen weiland. De andere verdachten worden aangehouden.

Persconferentie

De Amsterdamse politie belegt de avond van 11 oktober een persconferentie om de grootschalige politieactie te duiden. Een woordvoerder laat weten dat enkele verdachten hebben weten te ontsnappen, maar dat hun identiteit bekend is bij de politie vanwege hun relatie met de Amsterdamse liquidatiewereld.

In weken die volgen arresteert de politie nog vier verdachten, waaronder de Colombiaanse helikopterpiloot in Parijs. Het aantal arrestaties komt daarmee op zeven, waarvan zes Amsterdammers in de leeftijd van 19 tot 27 jaar.

De Colombiaan blijkt als enige bereid om te praten. In een verklaring laat hij weten dat het de bedoeling was om nog een gedetineerde te bevrijden. Wie is vooralsnog onbekend.

Strafbaar

Het gevolg van hele actie voor A. is dat hij wordt overgeplaatst van de gevangenis van Roermond naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Het is nog niet bekend of hij wordt vervolgd voor zijn aandeel. Ontsnappen uit een gevangenis is namelijk op zichzelf niet strafbaar. Wel meldt het OM dat A. wordt gehoord als medepleger van het proberen te kapen van de helikopter.