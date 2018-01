'Indiase rechter zegt dat ontvoerde peuter Insiya naar Nederland moet'

"De Indiase rechter heeft besloten dat Insiya terug moet naar mij", zegt Rashid op videobeelden op de website van de krant.

De nu 3-jarige Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze zit nu bij haar vader in India.

Afgelopen december bepaalde de rechtbank in Den Haag al dat Insiya moet terugkeren naar Nederland. Nu een rechter van een familierechtbank in India dit ook heeft geoordeeld, hoopt Rashid dat haar dochter "zo snel mogelijk" in Nederland is.

Vader

Volgens De Telegraaf moet de vader het meisje voor 27 maart overdragen aan haar moeder. De krant zegt te weten dat ze wordt vastgehouden op een schuiladres in de Indiase miljoenenstad Mumbai.

In een reactie aan NU.nl stelt de advocaat van de vader, Gerard Spong, dat noch hij noch zijn cliënt van een dergelijke rechterlijke uitspraak op de hoogte zijn. Of zijn cliënt er gehoor aan gaat geven, valt volgens Spong dus ook nog niet te zeggen. "Dat zien we dan wel weer. We willen niet op de zaken vooruitlopen."

Strafzaak

De strafzaak tegen de vader en andere verdachten is nog gaande, maar wordt bemoeilijkt omdat drie van hen zich in het buitenland bevinden. De enige verdachte die zich in Nederland bevindt is de Amerikaanse Robert B.. Hij werd in december op vrije voeten gesteld, maar zit inmiddels weer vast nadat hij een vluchtpoging naar het buitenland deed.

De autoriteiten in India wezen een uitleveringsverzoek voor de vader van Insiya eerder af. Het OM heeft toen een heroverweging gevraagd. Het is niet bekend wat de status hiervan is.