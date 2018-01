Hennepkwekerijen volgens netbeheerder Stedin steeds lastiger te traceren

Dat is zo'n 22 procent minder dan het jaar ervoor, maar Stedin weet zeker dat het aantal hennepkwekerijen juist groeide.

"De georganiseerde misdaad wordt steeds innovatiever in het verbergen van hennepkwekerijen", zegt Barthjeu Ammerlaan, manager van de fraudeafdeling van Stedin. "Diep weggestopt in kelders van woonhuizen met gemaskeerde ventilatie is het buitengewoon lastig kwekerijen te vinden."

Volgens de netbeheerder is er sprake van een landelijk trend waarbij er steeds minder kweekplaatsen worden gevonden.

Brandgevaarlijk

Bij hennepkwekerijen worden veel zeer brandgevaarlijke situaties aangetroffen, zegt Stedin "Dit komt door geknoei met elektriciteit en diefstal van grote hoeveelheden stroom. Hierdoor is het risico op oververhitting, kortsluiting en brand groot."

Stedin is vooral actief in de regio's Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Alleen al in Rijnmond werden vorig jaar 450 kwekerijen opgerold. Stedin kan in sommige gevallen meten via het energienet waar een hennepkwekerij zit. De netbeheerder rust de komende jaren meer elektriciteitsstations uit met deze techniek.

Stedin hamert op de noodzaak dat gemeenten, politie en netbeheerders intensief blijven samenwerken om de illegale kwekerijen te stoppen.

Schade

Netbeheer Nederland, de koepelorganisatie van netbeheerders, vraagt eveneens om meer prioriteit en wijst op de grote maatschappelijke schade van pakweg 200 miljoen euro. Er zijn naar schatting zo'n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland die elk jaar bijna 1 miljard kWh aan elektriciteit stelen, aldus Netbeheer Nederland.

De diefstal is groter dan het jaarverbruik van alle huishoudens in Rotterdam. Netbeheerders en de particuliere en zakelijke afnemers dragen de kosten van circa 60 miljoen euro aan gestolen stroom. De overheid loopt nog eens rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mis.