Dominee en schrijver Nico ter Linden (81) overleden

Zijn overlijden werd door familie bekendgemaakt. Ter Linden was al geruime tijd ziek.

Ter Linden werd geboren in Amersfoort in 1936. Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver van meerdere boeken en was hij columnist van dagblad Trouw. Ook maakte hij het televisieprogramma Op verhaal komen in de Wester voor de NCRV.

Ter Linden was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84). Carel was predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en daarmee feitelijk huispredikant van het Koninklijk Huis.

Hij zegende onder meer het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima kerkelijk in en deed hij dat ook bij de huwelijken van de prinsen Johan-Friso en Constantijn.