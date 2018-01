'Veel uitzendbureaus discrimineren als opdrachtgever daarom vraagt'

Voor de uitzending van maandagavond zijn 78 uitzendbureaus gebeld met de vraag of ze mensen konden leveren voor een callcenter, maar geen Turken, Surinamers of Marokkanen. Daar zouden de bedrijven in het verleden slechte ervaringen mee hebben gehad.

Bijna de helft, 47 procent, ging hier direct in mee. Maar 36 procent van de uitzendbureaus weigerde dit en zei dat het niet mag. De overige uitzendbureaus deden geen uitspraken over het maken van de selectie.

In Nederland moet iedereen, ongeacht afkomst, evenveel kans hebben op een baan. Dat staat in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en in artikel 1 van de Grondwet.

De uitzendbureaus die Radar heeft gebeld, zijn gevestigd in de provinciale hoofdsteden.