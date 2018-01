Ex-tbs'er blijft vrij na vlucht uit rechtszaal Den Bosch

De rechtbank in Den Bosch wees een verzoek daartoe van de officier van justitie af.

De 48-jarige John van T. verliet maandag boos het gerechtsgebouw in Den Bosch, kort voordat de officier van justitie drie jaar celstraf en tbs tegen hem eiste. De verdachte was op vrije voeten en kon daarom weglopen uit de rechtbank.

De vlucht van de boze verdachte veroorzaakte paniek bij het Openbaar Ministerie, dat een zoektocht optuigde en de slachtoffers waarschuwde. Vanwege het plotselinge vertrek vroeg de officier van justitie bovendien toestemming om de ex-tbs'er meteen weer in voorarrest te nemen.

Geruchtmakende ontsnapping

De rechtbank wees dat verzoek af. Volgens de rechter is er geen enkele aanwijzing voor gevaar en is het niet toegestaan hem preventief op te sluiten. Tot het vonnis blijft hij op vrije voeten. "We hebben ons daar bij neer te leggen", reageerde een OM-woordvoerster.

John van T. werd vorige eeuw voor doodslag veroordeeld tot celstraf en tbs. In 1997 was hij samen met een Duitse crimineel betrokken bij een geruchtmakende ontsnapping uit de Van Mesdagkliniek. Pas nadat hij in België een overval had gepleegd kon hij weer worden aangehouden. In 2001 ontsnapt hij nogmaals uit tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.