Politie zoekt getuigen schietpartij Wittenburg, dodelijk slachtoffer was stagiair

Het 17-jarige slachtoffer was op het moment van de schietpartij werkzaam als stagiair van het buurthuis. Hij is geen bekende van de politie. Momenteel is het nog onduidelijk wat de aanleiding van de schietpartij was.

De andere twee gewonden zijn een 20-jarige vrouw en een 19-jarige man. Zij zijn allebei buiten levensgevaar. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrouw per ongeluk is geraakt, zij raakte gewond aan haar benen. De vrouw was achter de bar werkzaam als stagiaire.

De 19-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag geopereerd. Bij een eerdere schietpartij in Amsterdam, op 23 november op de Leeuwenwerf, raakte hij ook gewond. Hij is wel een bekende van de politie. Op dit moment wordt zijn rol bij de schietpartij onderzocht.

Kogelinslagen

De politie meldt dat er op meerdere plaatsen in het buurthuis kogelingslagen zijn aangetroffen. Volgens hen is het "een wonder" dat er niet meer aanwezigen zijn geraakt bij de schietpartij.

Over de daders is nog niet veel bekend bij de politie. Wel bestaat het vermoeden dat zij zijn gevlucht met een zwarte BMW 1 Serie. Op de Dantestraat in Amsterdam Zuidoost is vrijdag rond 22.30 uur een in brand gestoken zwarte BMW 1 aangetroffen.

Vluchtauto

De BMW is vermoedelijk de vluchtauto van de daders. De auto is veiliggesteld voor sporenonderzoek, de politie meldt dat zij "goede hoop" hebben dat er sporen worden aangetroffen. De brandweer heeft vrijdagavond kunnen voorkomen dat het voertuig is uitgebrand.

De witte VW Polo die vrijdagavond werd aangetroffen op de Burgemeester Fockstraat heeft niks met de schietpartij te maken. Eerder werd het verband tussen deze auto en de schietpartij wel onderzocht.

Buurtbijeenkomst

De gemeente Amsterdam gaat zaterdagmiddag een buurtbijeenkomst houden naar aanleiding van de schietpartij, vertelt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam aan NU.nl. De inloopbijeenkomst is bedoeld voor inwoners van de buurt die hun zorgen over de schietpartij willen uiten.

Volgens de woordvoerder worden er nog geen maatregelen besproken tijdens de bijeenkomst en is het vooral bedoeld om van gedachten te wisselen met de bewoners van Wittenburg. Bij de buurtbijeenkomst is ook slachtofferhulp aanwezig.