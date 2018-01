Dode en twee gewonden bij schietpartij in Amsterdam

De hulpdiensten zijn met veel materieel uitgerukt en hebben meerdere straten afgezet. De gewonden zijn met ambulances naar ziekenhuizen overgebracht. Over hun toestand kon een woordvoerder van de politie nog niets zeggen.

Bij aankomst hebben ambulancemedewerkers nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar zijn verwondingen waren te ernstig.

De politie zegt wel dat alles erop wijst dat het een ''crimineel gerelateerd'' incident is.

Het Parool meldt op basis van anonieme bronnen dat het dodelijke slachtoffer een 17-jarige Amsterdammer is. De twee gewonden, een 19-jarige man en een 20-jarige stagiaire van het buurtcentrum, zouden buiten levensgevaar zijn.

De politie bevestigt dit niet, maar zegt wel dat de slachtoffers twee mannen en een vrouw zijn.

Uitgebrande auto

Twee plekken zijn door de politie aangewezen als plaats delict. Er is ook een onderzoek gaande bij een later op de avond uitgebrande auto aan de Burgemeester Fockstraat in Nieuw-West. De politie zegt dat het voertuig in brand is gestoken en houdt er rekening mee dat het mogelijk is gebruikt als vluchtauto door de dader(s) van de schietpartij.

In het onderzoek wordt volgens de politie ook gekeken of er verbanden zijn met een eerder schietincident op de nabijgelegen Kattenburgerkade op 23 november vorig jaar, waarbij een 19-jarige Amsterdammer om het leven kwam. Drie andere mannen in de leeftijd van achttien en negentien jaar moesten toen met diverse verwondingen naar het ziekenhuis. De politie hield in verband hiermee destijds een 39-jarige man uit Amsterdam aan.