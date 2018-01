Radboudumc opent spoedeisende hulp na urenlange netwerkstoring

De volledige opnamestop begon om 16.45 uur. Om 22.00 was het netwerkprobleem verholpen. Het Radboudumc verwachtte eerder dat dit pas zaterdagochtend het geval zou zijn.

Door de storing waren diverse computersystemen van het ziekenhuis niet of minder goed beschikbaar. Hierdoor moesten handelingen die normaal automatisch gaan, handmatig worden uitgevoerd. Patiënten werden tijdelijk doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio of huisartsenposten.

Voor patiënten die al in het ziekenhuis waren opgenomen, had de storing geen gevolgen. "Die kunnen nog gewoon worden geholpen", zei een woordvoerder van het Radboudumc eerder. "Ook als het langer gaat duren kunnen we de zorg voor die patiënten garanderen."

Vanwege de storing was het elektronisch patiëntendossier mijnRadboud tijdelijk ook niet beschikbaar.