Tienermeisjes mishandelen agent bij aangekondigde vechtpartij Rotterdam

De politieman was samen met collega's ter plaatse gekomen, omdat via sociale media een vechtpartij was aangekondigd bij het metrostation. In een bericht werd ook gesproken over het meebrengen van wapens.

Rond 15.45 uur zagen toezichthouders een groep jongeren, waarop de politie werd gewaarschuwd. Toen de sfeer steeds grimmiger werd, grepen agenten in en gaven ze de jongeren opdracht te vertrekken.

Twee meisjes van veertien en vijftien jaar weigerden te luisteren naar een agent in burger. De vijftienjarige uit Rotterdam sloeg de agent plotseling in het gezicht. Toen hij dit meisje aanhield, zag de veertienjarige uit de gemeente Zevenhuizen kans de agent te schoppen en te slaan. De twee meisjes zitten nog vast.