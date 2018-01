'Dader in zaak Nicky Verstappen moet lokale bekendheid hebben gehad'

Emmen zegt op een persbijeenkomst in Maastricht dat de dader waarschijnlijk binnen een straal van 5 kilometer heeft gewoond rond de plek waar het lichaam is gevonden.

De mannen die in 1998 in dit gebied hebben gewoond of nog steeds wonen, worden door de politie opgeroepen. Het gaat om 17.500 mannen in de leeftijd tussen de achttien en 75 in de regio Brunssum en Heibloem. "Ook vierduizend mannen die er vroeger woonden krijgen een oproep", aldus de politie.

Emmen voegt hier aan toe dat een deel van het onderzoeksgebied in Duitsland ligt en omdat ze daar geen verwantschapsonderzoek kennen, het onderzoek bij de grens ophoudt.

Doorbraak

Door van 21.500 mannen wangslijm af te nemen, hoopt de politie een doorbraak te bereiken in het onderzoek naar de dood van Verstappen. De jongen werd bijna twintig jaar geleden om het leven gebracht tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide.

Een dader is nooit gevonden, maar wel DNA-sporen op de kleding van Verstappen. Eerder werden die sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op.

In oktober werd er al bij vijftienhonderd mannen DNA afgenomen. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Omdat er ook enkele mannen zijn overleden, gaat de politie mogelijk familieleden van hen benaderen.

Verwantschapsonderzoek

De politie laat weten dat ze volgens planning vanaf 24 februari zo'n 1.250 DNA monsters per dag willen afnemen. Dat zijn tien afnames per uur per zogenoemde afnamestraat. Hiervoor worden honderd agenten per dag ingezet. Het gaat om het grootste verwantschapsonderzoek ooit in Nederland.

Het onderzoeksteam hoopt dat op die manier een (familielid van een) verdachte in beeld komt. Daarmee zou uiteindelijk de dader in de zaak Verstappen kunnen worden opgespoord.

Ook de zus van Nicky, Femke Verstappen, nam vrijdag het woord. Zij riep iedereen op die een oproep heeft gekregen mee te werken aan het onderzoek. "Dit is onze laatste strohalm en laatste kans om een antwoord te krijgen op de vraag wat er met Nicky is gebeurd."

Resultaten

De DNA-afname vindt grotendeels plaats tot 16 maart. Daarna duurt het nog zes tot twaalf maanden voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

DNA-onderzoeken werden eerder, maar op veel kleinere schaal, gehouden na de moord op Milica van Doorn in Zaandam en die op Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde. In beide gevallen werd iemand aangehouden.