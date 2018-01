Politie Amsterdam schiet verdachte van steekpartij dood

In diezelfde woning lag een andere man die door de verdachte vermoedelijk is neergestoken tijdens een ruzie.

Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Voor de neergeschoten verdachte kwam hulp te laat.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Een woordvoerder kon alleen aan NU.nl melden ter plaatse te zijn gekomen na een melding over een vechtpartij. De politie geeft vanwege het lopende onderzoek geen verdere informatie over de relatie tussen het neergestoken slachtoffer en de verdachte.