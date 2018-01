Voorlopige sectie baby Brunssum toont doodschudden aan

De berichten over klappen op het hoofd bevestigt het OM niet. De 33-jarige oppasvader is de hoofdverdachte en zijn 30-jarige vrouw is medeverdachte.

Het jongetje overleed op 11 oktober na onwel te zijn geworden in de woning van de oppasouders in Brunssum. Pogingen het kindje te reanimeren in het ziekenhuis in Maastricht, faalden.

Beide oppasouders werden ruim een week later aangehouden op verdenking van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg, maar werden in november vrijgelaten.