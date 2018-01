Van ontucht verdachte hoofdofficier justitie ontslagen

Dat laat het Openbaar Ministerie donderdag weten. Het dienstverband is op 1 januari beëindigd.

L. was al geschorst in afwachting van een eventuele vervolgbeslissing door het Openbaar Ministerie, maar hij is nu alsnog ontslagen. Een woordvoerder van het Parket-Generaal wilde niet dieper ingaan op het besluit.

L. zou tegen betaling seks hebben gehad met een minderjarige jongen. Zijn ouders deden begin vorig jaar aangifte nadat ze in januari berichten op de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.

In het onderzoek naar ontucht met de jongen zijn nog vier mannen uit Amsterdam en Amstelveen, variërend in leeftijd van 37 tot 58 jaar, aangehouden. Zij zouden eveneens tegen betaling met de minderjarige Amsterdammer seks hebben gehad. Het gaat om een jongen die destijds rond de zestien jaar oud was.

Strafrechtelijk onderzoek

Het OM laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar L. nog niet is afgerond. Een woordvoerder van het OM Amsterdam laat weten niet te kunnen zeggen of deze beslissing op korte termijn te verwachten is.