Eis van vijf jaar tegen man die wielrenner doodreed in Hulst

De Terneuzenaar mocht al zeven jaar geen enkel voertuig meer besturen en had een rijontzegging wegens eerdere verkeersovertredingen.

Volgens het OM nam de man die dag ''op de koop toe'' dat zijn handelen de dood van een andere verkeersdeelnemer tot gevolg zou kunnen hebben.

Officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk: ''Dit was een vermijdbaar ongeval. Verdachte heeft als verkeersdeelnemer willens en wetens heel veel risico’s voor lief genomen. Als hij zich had gehouden aan de regels die voor ons allemaal gelden, dan was dit ongeval niet gebeurd. Dat is wat ik hem zwaar aanreken.''

Dronken

Uit het betoog van het OM kwam naar voren dat de verdachte de afgelopen jaren al vele malen indringend werd geconfronteerd met zijn foute gedrag, door de politie én door de rechter. Ook op 17 juli had hij fors gedronken en versuffende medicatie ingenomen.

Hij negeerde waarschuwingsborden voor gevaar. Ter plekke mocht het verkeer maximaal 30 kilometer per uur rijden, in verband met nieuw grind op de weg. Hij reed die bewuste dag ook nog eens op een weg die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer.

Uiteindelijk raakte hij de macht over het stuur kwijt met reed tegen de 60-jarige man aan die daar aan het fietsen was. Het slachtoffer overleed ter plekke.