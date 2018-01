NS had 29 grote storingen meer in 2017 dan jaar eerder

Dat bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving door het AD. Van storingen met grote hinder is sprake als treinen samen minstens 25 uur vertraging hadden of dat zeker 25 treinen niet reden. Het gaat onder meer om problemen met het materieel.

Over de oorzaak van de storingen kon de NS niet veel zeggen. "De analyse van de storingen is er nog niet. Die hebben we wel bij de presentatie van ons jaarverslag op 1 maart'', aldus de zegsman.

Rover

Volgens reizigersorganisatie Rover zijn honderdduizenden mensen gedupeerd door de storingen. "We hebben geen precieze cijfers, maar als we kijken naar het aantal uitgevallen treinen en de gemiddelde bezettingsgraad, dan komen we op honderdduizenden reizigers", aldus een woordvoerder van Rover.

Een belangrijk punt voor Rover is dat de NS vaak te snel en te lang treinen niet laat rijden. "Soms heeft een treinstel een klein defect en wordt hij van top tot teen gecontroleerd, terwijl het stel nog gewoon had kunnen rijden. Hierdoor ontstaat vaak een tekort aan materieel", zegt de woordvoerder.

De NS en Rover hebben volgens de woordvoerder van Rover overleg gehad over het verhelpen van de storingen. "We hebben besproken wat beter moet komend jaar. Wij verwachten dat de NS zijn stinkende best gaat doen om niet zoveel treinen uit te laten vallen."