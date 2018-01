Dode man in flat Breda gelinkt aan overval in zaak Rabobankmollen

De politie heeft sporen, die aangetroffen werden in de aanleunwoning van het slachtoffer, gelinkt aan de overleden man in de flat. Dit meldt de politie woensdag.

Bij de woningoverval in Bladel in september, raakte de 78-jarige vrouw zwaargewond. Ze werd zwaar toegetakeld door twee mannen. De tweede man is nog op vrije voeten, maar moet volgens de politie ook gezocht worden in de regio Breda.

Vorige week maakte de politie al bekend te vermoeden dat de twee overvallers deel uitmaken van dezelfde dadergroep die vorig jaar ook overvallen pleegde in Venlo en Roosendaal.

Twee medewerkers van de Rabobank worden ervan verdacht de groep te hebben getipt als mensen bij een bankfiliaal veel geld kwamen opnemen. Dit deden ze door interne systemen van de bank te raadplegen.

Aanhoudingen

Zo werd een echtpaar uit Roosendaal op 7 juli na thuiskomst van de bank door drie mannen beroofd van 20.000 euro. Op 19 juli werd op die manier een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 100.000 euro.

De politie wist op 28 juli een overval in Zundert te verijdelen en arresteerde vijf overvallers plus de 25-jarige bankmedewerker Lorenzo J.. De bende zit sindsdien vast. De tweede bankmedewerker werd in september vorig jaar aangehouden.

Gedood

De 25-jarige man werd 9 januari dood aangetroffen in een flat in Breda. De politie verdenkt twee mannen van moord of doodslag.

De twee verdachten gingen er na een routinecontrole die bewuste dag vandoor, waarna ze toevlucht zochten tot de flat. Toen een arrestatieteam van de politie binnenviel, probeerden de mannen via het balkon aan de achterzijde te vluchten.

Door nog onbekende oorzaak vielen ze vanaf de derde verdieping naar beneden, waardoor ze zwaargewond raakten. Het arrestatieteam trof het lichaam van de overleden man in de flatwoning aan.

Criminele milieu

De politie vermoedt dat de incidenten deel uitmaken van het criminele milieu. Een paar dagen voordat de 25-jarige man dood werd aangetroffen in de flat, werd de woning van een familielid beschoten in Breda.

De bewoner van een tweede huis dat ook doelwit was van de schietpartij, is een familielid van een van de mannen die verdacht wordt van het doden van de man in Breda.