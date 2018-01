'Nachtelijke zoektocht naar vermiste broertjes gebeurde onder druk media'

Defensie had geadviseerd om niet in het donker te zoeken. Dat zou zinloos zijn en bovendien kunnen er sporen worden vernietigd. Dit staat te lezen in een scriptie in handen van het tv-programma Medialogica, waarin een hoofdofficier van Defensie hierover in een interview vertelt.

De hoofdofficier coördineerde de zoektocht voor Defensie en adviseerde de politie.

In het interview stelt hij dat er onder druk van de media toch moest worden gezocht. "Dat ging op ministersniveau", stelt hij. "In de nacht kun je niet fatsoenlijk zoeken. Er móest worden gezocht. Het maakte eigenlijk niet uit of er wat gevonden werd. We hadden misschien wel sporen kapot kunnen maken", aldus de officier.

Vermissing

Ruben en Julian uit Zeist waren in mei 2013 twee weken lang vermist. Op 19 mei werden zij dood aangetroffen in Cothen. Ze waren omgebracht door hun vader. De vermissing bracht veel teweeg en er ontstonden grote zoektochten georganiseerd door burgers.

De politie Midden Nederland coördineerde destijds de zoektocht. In een reactie tegen Medialogica stelt de Nationale Politie "zich niet te herkennen in een mening van een meneer bij Defensie".

Een woordvoerder van Defensie verklaart in het programma dat de officier "op persoonlijke titel heeft gesproken". Een gepland interview met de officier is door Defensie afgezegd zonder opgave van reden.