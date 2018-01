Vroeg in ochtend warmste 24 januari ooit gemeten met 12,2 graden in de Bilt

Volgens Weerplaza is het dagrecord vroeg in de morgen ook op vijf andere meetpunten in Nederland verbroken. In de loop van de ochtend is de temperatuur verder opgelopen naar 13 tot 14 graden. Dat zijn temperaturen die normaal zijn voor half april.

De hoge temperatuur is mogelijk doordat een harde zuidwestenwind zeer zachte lucht naar Nederland brengt. Daardoor is het in het hele land warm voor de tijd van het jaar. Naar verwachting wordt woensdag op ieder meetpunt van het KNMI het dagrecord verbroken.

De temperatuur gaat gepaard met veel bewolking. In de avond trekken vanuit het westen stevige regenbuien het land binnen. Er staat een krachtige wind en vanaf de namiddag kan het aan zee stormachtig hard waaien.

Kouder

Vanaf donderdag is het weer kouder. Richting het weekend gaat het kwik richting een middagtemperatuur van ruim 7 graden.

Woensdag is het eerste dagrecord van 2018 dat sneuvelt. Weerplaza meldt dat warmterecords jaarlijks meerdere keren worden verbroken. Kouderecords worden steeds zeldzamer.