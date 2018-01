Politie vindt twee doden in huis Velserbroek

De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak of over de identiteit van de mensen. "Er is nog niets bekend. Het onderzoek is net gestart en nu nog in volle gang", aldus een woordvoerder van de politie.

Rond 22.15 liet de politie weten dat het onderzoek nog steeds bezig is en dat pas woensdagochtend meer informatie naar buiten komt.

De politie ging naar het huis na een melding.