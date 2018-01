Man (19) bedreigt medewerker Bredase zorginstelling met mes en vlucht

De verdachte heeft een conflict gehad in de zorginstelling, meldt de politie aan NU.nl. Om welke zorginstelling het gaat, wil de politie niet kwijt. 

De medewerker is niet gewond geraakt. De verdachte wordt gezocht in de omgeving van de Wilhelminasingel in Breda.

De man die gezocht wordt, is volgens de politie "slungelig en 1.92 meter lang'. "Hij draagt een petje, bodywarmer en wijde spijkerbroek." De politie waarschuwt om hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk in verwarde toestand is. Het is niet bekend of hij het mes nog steeds bij zich heeft.