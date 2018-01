Mark de J. veroordeeld tot achttien jaar cel voor moord op Koen Everink (42)

Het Openbaar Ministerie had achttien jaar cel geëist. De rechtbank acht bewezen dat De J. zich heeft voorbereid op het doden van Everink en hem niet in een opwelling heeft gedood, en acht daarom moord bewezen.

Zo heeft De J. een mes meegenomen naar het huis van Everink. Daarnaast heeft hij in de maanden voorafgaand aan de dood van Everink zoektermen ingevoerd op zijn iPad als: 'klap tegen slaap', 'messteek in rug', 'messteek in hals' en 'dood door verwurging'. Everink kwam om het leven door 24 messteken.

Zoektermen

De rechtbank is ervan overtuigd dat de zoektermen door De J. zelf zijn ingevoerd op zijn iPad. De J. verklaarde eerder dat hij de termen had opgezocht omdat hij graag naar series als Dexter (over een seriemoordenaar) keek. De rechtbank noemt dit ongeloofwaardig.

In het feit dat het horloge van Everink is gevonden bij de familie van De J., die het op zijn verzoek had verborgen, ziet de rechter ook bewijs dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zakenman. Daarnaast werd in de auto van De J. een bloedspoor van Everink aangetroffen.

DNA

Op het heft van een van de messen dat is gebruikt om Everink te doden, is daarnaast DNA aangetroffen van De J..

De rechtbank heeft "er uitdrukkelijk rekening mee gehouden bij het opleggen van de straf dat De J. wist dat het 6-jarige dochtertje boven lag te slapen". Het meisje vond het lichaam van haar vader de volgende dag in de keuken.

Hoger beroep

De advocaat van De J., Bob Kaarls, noemt de uitspraak een klap voor zijn cliënt. Hij zegt zeker in hoger beroep te gaan.

Volgens de advocaat heeft de rechtbank te selectief gekeken naar het bewijs. Als reden voor de afwezigheid van De J. noemt Kaarls de druk op de persoon van zijn cliënt.

"Ik ben gisteren (maandag red.) bij hem op bezoek geweest en toen bleek al dat de spanning zo groot was, dat hij heeft besloten niet bij de zitting aanwezig te zijn", legt Kaarls uit.

Vastgehouden

De J. was de avond van de dood van Everink op 3 maart 2016 in de woning van het slachtoffer. De twee waren vrienden en kenden elkaar uit de tenniswereld. Ook deelden ze de liefde voor gokken.

De J. (30) heeft altijd ten stelligste ontkend zijn "goede vriend" Everink te hebben gedood. Hij zegt dat hij op het moment dat hij de woning van Everink verliet en weg wilde rijden, is tegengehouden door vier mannen met bivakmutsen.

Hij werd door een van hen vastgehouden in zijn auto, terwijl de anderen de woning van Everink ingingen. Zij zouden hem hebben vermoord.

Deze verklaring noemt de rechtbank ongeloofwaardig. Er is volgens de rechtbank geen enkel bewijs. "Zijn verhaal bestaat uit vele opmerkelijk- en onwaarschijnlijkheden die ernstige inbreuk hebben gedaan aan zijn geloofwaardigheid", legt de rechter uit.

De rechtbank wees er ook op dat De J. pas met verklaringen kwam over de bedreigingen aan zijn adres, nadat hij als verdachte was aangewezen voor de dood van Everink. Dat geldt ook voor zijn betoog dat hij uit angst niet over het horloge sprak.

Motief

Volgens het OM had De J. een gokschuld van tienduizenden euro's opgebouwd bij Everink en ligt daarin het motief voor het doden van de zakenman. Everink had De J. volgens justitie een deadline gesteld voor het terugbetalen van het geld.

De J. had dit geld niet en in combinatie met de angst en schaamte dat zijn ouders erachter zouden komen, zag hij volgens het OM geen andere uitweg.

De rechter voegt hieraan toe dat De J. het "kennelijk heeft gemeend het zo te moeten oplossen". "Dat hij iedereen in de waan heeft gelaten dat anderen verantwoordelijk waren voor de dood van Everink weegt strafverzwarend."

Vader

De familie en bekenden van Everink reageerden opgelucht op het vonnis in de rechtszaal. Na afloop gaf de vader van Everink een korte verklaring. Hij wilde niet ingaan op het vonnis.

"De uitspraak is aan de rechter", aldus de vader. "Niks brengt onze zoon terug. Wij hebben levenslang en onze kleindochter zal nooit meer een papa hebben. De lange duur van het proces heeft ons veel verdriet gedaan en we zijn nog steeds bezig met verwerken."