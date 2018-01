Verdachten martelden inwoner Sommelsdijk twee weken lang als 'straf'

Ook wilden de twee mannen hun jeugdvriend een lesje leren omdat hij webcamseks zou hebben gehad met een minderjarig meisje.

Dat stelden Lionel van G. uit Oude-Tonge en Jaap S. uit het dorp Achthuizen tijdens de eerste dag van de rechtszaak in Rotterdam. De mannen hebben eerder een gehele of gedeeltelijk bekentenis afgelegd.

De martelingen en verkrachtingen begonnen in juli van 2016 en vonden voornamelijk plaats in Sommelsdijk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee het ouderlijk huis van het slachtoffer, een twintiger. Zijn ouders waren op vakantie.

Pedoschoppen

Tijdens de zitting bleek dat agressie over de webcamseks snel uitgroeide tot stelselmatige verkrachting, vernedering en een voortdurende boetedoening. "Het Nederlandse kampioenschap pedoschoppen" , zo schreven de verdachten op WhatsApp.

De mishandelingen waren bijzonder gruwelijk. Zo zou er met een airsoftgeweer met rubberen kogels van korte afstand op de man zijn geschoten. Ook werd de man verkracht met een honkbalknuppel en werd hij gedwongen uitwerpselen te eten. Daarnaast lieten zij het slachtoffer onbeschermde seks met een andere man hebben.

Filmpjes

Belangrijkste bewijs vormen filmpjes die van de mishandelingen zijn gemaakt. De twee hoofdverdachten staan samen met nog vier medeverdachten terecht. De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor deze zaak.

De zes worden ook verdacht van mishandeling van een andere man onder meer in Oude Tonge. Ook hier was er sprake van een slachtoffer die volgens de verdachten "pedo" was en ook hier waren de mishandelingen en de poging tot verkrachting boetedoening voor dat vermeende gedrag.

Waterpomptang

Het slachtoffer werd bewerkt onder meer met een taser en een waterpomptang. De vrouwelijke verdachte Denise K. (29) verklaarde haar agressie doordat zij in haar jeugd misbruikt zou zijn.

Het zestal wordt ook nog verdacht van marteling en gijzeling van een derde slachtoffer. Hier was er sprake van een geschil over een zak xtc-pillen die uitmondde in "een gruwelijke avond." Een van verdachten Tommy M. (28) zou gedreigd hebben de tong van het slachtoffer af te snijden. Dit slachtoffer lag vastgetaped op de grond.

Dinsdag gaat de behandeling verder. Dan bespreekt de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en komt de officier van justitie met de strafeis.